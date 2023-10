La classifica è bellissima per la Fiorentina, ma la strada da fare è ancora lunga per i viola di Vincenzo Italiano: “Champions League? Faccio finta di non aver sentito. Vittoria bellissima, preparata in poco tempo e ciò mi rende felice. Se cresciamo e siamo così maturi, vuol dire che stiamo crescendo. Il campionato è ancora lungo, ci prendiamo i tre punti, ricordando che il gol del pareggio poteva ammazzare chiunque. Siamo rimasti in partita e giocato con tranquillità, premiati per questa personalità che abbiamo mostrato”.

Poi ha aggiunto: “Noi non volevamo subire il Napoli e il suo palleggio per questo dovevamo alzare il baricentro e rischiare qualcosa. Era quello che ci avevamo detto e l'abbiamo fatto molto bene, oggi siamo stati concreti. Nel momento in cui sei capace di fare questo ottieni le vittorie. Vincere fa bene, aiuta i giocatori. Anche oggi abbiamo aggiunto qualcosa. Abbiamo mostrato qualità e palleggio, messo in difficoltà l'avversario. Se inizi a lavorare con questa mentalità puoi toglierti delle soddisfazioni. Non ho visto Commisso, sicuramente adesso ci abbracceremo e festeggeremo questa vittoria".

E infine su Kayode: “Cresce di partita in partita, oggi affrontava uno dei giocatori più forti d'Europa e del mondo, poteva fare brutta figura sotto l'aspetto individuale ma è stato bravo”.