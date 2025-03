Una primavera piena di appuntamenti tra la Fiorentina e il Comune: Si prepara il terreno per l'entrata in gioco del club viola. Patti e obiettivi

Sarà una primavera piena di appuntamenti in agenda tra Comune di Firenze e Fiorentina. A parlare del futuro dello stadio Franchi saranno il sindaco Sara Funaro e il patron viola, Rocco Commisso. Il numero uno gigliato, scrive stamani La Repubblica, è atteso in città tre marzo e aprile e in queste settimane gli uffici sono in contatto per far conciliare le partite della Fiorentina e il programma dei lavori.

Tanti punti sul tavolo; definire il cronoprogramma completo fino al 2026, anno del centenario del club nella quale si dovrà completare il primo lotto dei lavori. Siglare la nuova convenzione in vista della prossima stagione calcistica, che si giocherà con una capienza molto simile ai 24 mila spettatori di quest'anno. Ma soprattutto preparare il terreno per l'entrata in gioco della Fiorentina, pronta a investire con un project financing in cambio però di una lunga concessione. Questo riporta la fonte citata.