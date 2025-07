La Nazione: Kean già in ritmo

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo, all'interno de La Nazione di Firenze, leggiamo: “Kean già in ritmo. Doppietta show con la Carrarese”. L'approfondimento all'interno, a pagina 3: “L'amichevole al Viola Park. Pioli (ri)mescola le carte ma Kean resta sempre lui. Doppietta di Moise nel test con la Carrarese. Il tecnico opta per un assetto diverso. «Ho una squadra di spessore: se lavoreremo di qualità avremo tante soddisfazioni»”.

In basso, invece, un trafiletto sul mercato: “Siwe, Pradè non molla la presa. Il Pisa in pressing su Nzola. Lo Sturm Graz insiste per il prestito di Christensen”.