Ghilardi-Roma: la Fiorentina aspetta il suo tesoretto. Il difensore toscano pronto a trasferirsi da Gasperini

È stato raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del classe 2003 Daniele Ghilardi alla Roma. La cifra supera tocca quota 11 milioni bonus inclusi e come riporta Matteo Moretto oggi è previsto un incontro tra Roma e Verona per definire la trattativa negli ultimi dettagli. Siamo alle formalità: il difensore toscano è pronto a spostarsi nella Capitale e svolgere le visite mediche.

La dirigenza viola attende

La Fiorentina è spettatrice interessata dell’operazione ormai in chiusura, in quanto le spetta il 50% della rivendita di Ghilardi, ceduto all’Hellas Verona a titolo definitivo nel 2022. Almeno 5 milioni di euro finiranno quindi nelle casse della Fiorentina.