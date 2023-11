Spunta un nuovo dettaglio nell'accordo tra Lega Serie A e Arabia Saudita, anche la Fiorentina favorevole: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è un nuovo dettaglio da non tralasciare nel contratto che lega il calcio italiano all'Arabia Saudita, paese che ospiterà l'edizione della prossima Supercoppa Italiana che si giocherà a gennaio per la prima volta con la formula della final four.

Nell'accordo con il paese arabo, infatti, sarebbe stato inserito anche un'amichevole che si giocherà la prossima estate tra il club che vincerà il trofeo tra Fiorentina, Lazio, Inter e Napoli e una squadra del campionato saudita. Tutti i club sono stati d'accordo con la decisione tranne il Napoli, che si è astenuto dalla votazione per motivi economici.