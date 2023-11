Ricavi da record per la Fiorentina: L'importanza dei risultati sportivi. Ma senza plusvalenze ritornano le perdite. Aumentano le spese per i giocatori

ACF Fiorentina comunica che i ricavi operativi (escluso il player trading) hanno raggiunto il record di €147,9 milioni, con un incremento del 33% rispetto ai €111,1 milioni dell'anno precedente.

L'importanza dei risultati sportivi

L'aumento dei ricavi è stato determinato dall'incremento dei diritti televisivi della Serie A, delle sponsorizzazioni, della pubblicità e degli incassi di biglietteria, oltre che dai ricavi ottenuti dal Club per il raggiungimento delle finali della UEFA Conference League e della Coppa Italia.

Da un forte attivo ad un rosso di bilancio senza plusvalenze

I ricavi totali (incluso il player trading) sono diminuiti a €159,6 milioni rispetto ai €233,2 milioni dell'anno precedente, principalmente a causa di minori plusvalenze da cessione di calciatori, pari a €7,7 milioni, rispetto ai €114,1 milioni dell’esercizio precedente. In questo esercizio è stata registrata una perdita netta di €19,5 milioni, rispetto ad un utile netto di €46,8 milioni dell’esercizio precedente, che, come detto, ha beneficiato delle plusvalenze da compravendita di giocatori.

Aumento spese personale

I costi di esercizio, prima degli ammortamenti, sono aumentati a €118,7 milioni da €105,9 milioni dell'anno precedente, soprattutto a causa dell'aumento delle spese per il personale che sono cresciute a €86,7 milioni da €80,9 milioni principalmente per stipendi più alti della prima squadra maschile, e dei maggiori costi per servizi, che sono saliti a €27,5 milioni da €21,9 milioni.