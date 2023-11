La dirigenza della Fiorentina e la priorità che si è data sul mercato. Il gioiello serbo sul quale i viola vogliono anticipare tutti

Ad un mese dalla riapertura del mercato, l'area tecnica della Fiorentina ha già messo come priorità quella di rinforzare il reparto arretrato, sia per ciò che riguarda gli esterni che i centrali. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Gioiello serbo

Si torna a parlare in questo senso del classe 2005, Petar Petrovic, gioiello dell'Under 19 del Partizan Belgrado e definito in patria come il nuovo Milenkovic (tra l'altro anche Nikola si è messo in mostra nel vivaio bianconero prima di trasferirsi a Firenze).

La concorrenza di certo non manca, ma la Fiorentina sembra essersi mossa con tempismo con questo giocatore per provare ad anticipare tutti.

Attenzione alle scadenze

Attenzione alle scadenze dei contratti nel reparto arretrato: Martinez Quarta ha un contratto fino al 2025 (e le manovre per il rinnovo non sono iniziate) mentre Mina ha siglato un solo anno che si rinnoverà per un'altra stagione al raggiungimento di determinante condizioni che però, per il momento, sono ancora lontane.