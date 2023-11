Spira il vento dell'Est all'interno della Fiorentina: Un nuovo terzino destro per la Viola. E Pierozzi potrebbe tornare sul mercato

Michael Kayode è in rampa di lancio e dovremo vederlo in campo nella partita che la Fiorentina giocherà contro il Milan. Dodo invece ha ripreso da poco a correre e i suoi tempi di recupero sono ancora lunghi.

Pierozzi torna sul mercato?

In questo contesto, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Niccolò Pierozzi è un elemento che allo stato attuale non pare destinato a ricoprire un ruolo chiave nella Viola che verrà e non è pertanto escluso che a gennaio il terzino possa finire di nuovo sul mercato.

Possibili innesti

In senso contrario, si legge ancora sul giornale sportivo, potrebbe invece arrivare un terzino destro. Due sono i nomi in particolare finiti sul taccuino del dg Barone e del ds Pradè: quello del croato dell’Union Berlino, Josip Juranovic (già cercato anni fa prima dell’innesto di Odriozola) e quello del serbo Milan Gajic, difensore del Cska Mosca. Insomma spira il vento dell'Est all'interno della Fiorentina.

La candidatura defilata

Più defilata invece la candidatura di Emil Holm dell’Atalanta (in prestito dallo Spezia), che a Bergamo fino ad oggi ha trovato poco spazio e potrebbe dunque chiedere di cambiare aria già a gennaio.