Il procuratore sportivo e grande esperto di calcio brasiliano Angelo Arquilla è intervenuto a Lady Radio avendo modo di fornire varie informazioni sul mercato della Fiorentina, anche in vista di gennaio

Parla così Arquilla: “So che la Roma è su Milenkovic ma la Fiorentina chiede tanti soldi e la Roma oggi non li ha. Chi prendere dopo Quarta Milenkovic e Ranieri per rinforzare la difesa? Non è facile, centrali forti e disponibili non ne vedo moltissimi. Certo, la Fiorentina ha soldi, però i giocatori che ha in rosa, per il campionato che la squadra viola vuole fare, vanno bene. La rosa viola è da Europa League almeno, senza dubbi”.

E ancora: "Il mercato di gennaio è sempre ambiguo, perchè si prendano elementi che spesso non stanno giocando e non si trovano bene dove sono. Non è preparato come quello estivo in base a svariate relazioni. Nzola mi piace, non mi aspettavo che incontrasse queste difficoltà e mi aspettavo altri risultati. Può darsi che nel girone di ritorno, trovando maggiore confidenza con la squadra, possa trovare maggiore continuità. Beltran è giovane e serve tempo a chi arriva dall’altra parte del mondo. Curo molto il mercato sudamericano, in particolare quello brasiliano. Le difficoltà di ambientamento caratterizzano questi giocatori che necessitano di pazienza per imporsi. Gli esempi sono tantissimi a riguardo.

“Holm? Cosa cambierebbe, non mi sembra migliore di quelli che sono nella rosa viola. Pradè è una persona seria che ha sempre lavorato in modo eccellente, con serietà indiscutibile. Belotti in viola? Potrebbero esserci speranze nei prossimi mesi, in virtù anche del rientro di Abraham, ma di recente ha rifiutato un trasferimento e tanti soldi in Arabia. Si trova bene a Roma ma a Firenze potrebbe avere più spazio. La piazza viola è importante e penso che sarebbe perfetta per lui e potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Italiano. Da vedere se la Roma possa cederlo, i giallorossi hanno bisogno di soldi al momento e hanno pressochè perso Marcos Leonardo, che diventerà tra i più forti attaccanti in Europa”.

Infine chiude: “Arthur? Non so se resterà alla Fiorentina. Credo che tornerà alla Juventus e la dirigenza viola cercherà altro sul mercato, andando a caccia di qualche giovane in giro per il mondo, magari proprio in Brasile. Ho visto emissari viola a vedere sia il Palmeiras che il terzino Lucas Piton del Vasco Da Gama, calciatore giovane e di ottime potenzialità”.