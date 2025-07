Tutt'altro che sfumato l'interesse della Fiorentina per l'esterno destro Nadir Zortea, in forza al Cagliari. Certamente una trattativa impervia, per una serie di fattori, ma la società viola non perde di vista il classe 1999.

La Nuova Sardegna svela ulteriori dettagli sulla sua possibile permanenza a Cagliari: nell'ultima amichevole disputata dagli isolani, Zortea è stato provato anche a sinistra, ossia sulla fascia opposta rispetto al suo raggio d'azione. Dal canto suo, anche la Fiorentina sta prendendo tempo: al Viola Park aspetteranno qualche settimana prima di ritentare l'affondo, nella speranza di un prezzo più vantaggioso.