Il giornalista Riccardo Trevisani ha visitato il Viola Park e ha commentato il momento attuale della Fiorentina ai canali ufficiali del club, partendo da Stefano Pioli: “Bella impressione, ho molta stima per lui. Ma soprattutto l'ho visto proprio carico. Oggi è un altro tipo di allenatore rispetto alla sua prima versione a Firenze, ha conoscenze e sviluppo di gioco diversi. Ha migliorato la sua personalità, ora è molto forte ed è particolarmente idoneo a questo posto che conosce e dove ha sofferto tanto. Mentre nessuno considera la Fiorentina, credo che farà invece un bel campionato”.

“Quarto posto alla portata. La Fiorentina sta arrivando”

Sulla rosa viola: “Il quarto posto è molto alla portata. Per gli acquisti, per l'allenatore e per la voglia che c'è. Il campionato dell'anno prossimo ha pochissime certezze, quindi le squadre che si sono avvicinate alla quota Champions possono puntare a raggiungerla, come il Bologna o proprio la Fiorentina. Viola Park? La grandezza porta grandezza, vedere un posto del genere ti convince di stare giocando in un ambiente che vuole andare in alto e punta all'eccellenza. Magari ci vorranno due o tre anni, ma la Fiorentina sta arrivando ed è chiaro. Ha messo su una rosa forte e ha una struttura pazzesca. Sono stato a Valdebebas (Ciudad Real Madrid, centro sportivo dei Blancos, ndr) e non siamo tanto lontani”.