Confermato l'interesse del Pisa per Nzola, ma non solo. Sul centravanti viola piomba anche un club brasiliano

L'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola fa parte della lunga lista di esuberi della squadra viola. L'angolano è in attesa della sua nuova destinazione e non mancano le squadre interessate, Pisa in primis; l'attenzione dei nerazzurri è confermata e i contatti sono continui tra le parti. Attenzione, però, a possibili proposte anche dall'estero.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Flamengo vuole fortemente Nzola. Dopo aver chiuso l'arrivo di Emerson Royal, il club brasiliano ha contattato il centravanti della Fiorentina e il suo entourage per provare a convincere il francese; domani è attesa una sua risposta alla proposta. Interessa anche Noah Okafor, poco convinto invece dalla destinazione.