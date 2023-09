Fiorentina, hai meritato la vittoria. Ma quanta fatica là davanti

La Gazzetta dello Sport analizza la partita tra Fiorentina e Rapid Vienna, con la vittoria dei viola per 2-0 sugli austriaci. Come previsto è stata una gara tutt'altro che facile per gli uomini di Italiano, che nel primo tempo hanno rischiato anche diverse volte sulle incursioni offensive della squadra biancoverde. Davanti tante le occasioni create dai due migliori in campo di ieri sera, Nico e Kouame (insieme a Ranieri), ma poche le volte in cui Nzola si è fatto trovare pronto.

Ci pensa poi l'argentino a sbloccare il match in un secondo tempo a senso unico, dove il Rapid si è rintanato in difesa senza trovare grandi sbocchi offensivi. Poi i cambi e le nuove energie date da Beltran e Duncan per agguantare il 2-0 allo scadere. Fatica per trovare la via del gol, ma ala fine la ricompensa è stata quella sperata e meritata. Dietro bene con un clean sheet che mancava in Europa dallo scorso marzo. Ora testa ai gironi, di cui sapremo la composizione già oggi alle 14:30.