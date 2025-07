La Nazione: Centrocampisti nel mirino

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 6

Apertura sul mercato: “Centrocampisti nel mirino Kessie resta il preferito Ma la strada è in salita”. Sottotitolo: “L'ostacolo continua a essere l'ingaggio fuori della portata dell'ivoriano Sohm resta in stand by. Beltran corteggiato dal Flamengo, non è convinto”. In taglio basso: “Kean, si punta a chiudere l'accordo”.

P agina 7

Qui leggiamo: “Ritiro al Viola Park, numeri record Ferrari: ”Atmosfera straordinaria". Sottotitolo: “Si è chiusa la prima parte della preparazione al Centro Sportivo. Il successo anche dei Summer Camp”.