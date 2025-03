Riera: "Vogliamo la vittoria contro la Fiorentina. Sarà difficile, ma dovremo giocare da Celje, come sempre"

L'allenatore del Celje, Alberto Riera, prossimo avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League ha rilasciato un'intervista a Sport TV, nella quale ha parlato anche della squadra viola. Ecco le sue parole:

“Abbiamo sicuramente un avversario difficile davanti a noi, ma prometto che giocheremo a modo nostro. Giocare in modo più difensivo non è un'assicurazione per fare progressi al cento per cento. Vogliamo essere il Celje, con il nostro gioco. Ovviamente vorremmo che il risultato finale sia lo stesso di quello ottenuto contro il Lugano”.