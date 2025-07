L'agente di Cristian Volpato, Stefano Antonelli, ha parlato a Sky Sport commentando l'interesse attorno al suo assistito: tra i club che lo seguono da vicino c'è anche la Fiorentina. Queste le sue parole.

“Cristian è uno dei talenti più importanti del calcio, ma al momento gli manca la continuità per fare un campionato da protagonista. Il Sassuolo è una società organizzata, ha un modello con un allenatore che conosco bene e che reputo bravissimo. A prescindere, noi andremo in linea con i progetti del Sassuolo, ma il giocatore in questo momento ha assoluto bisogno di giocare con continuità”.