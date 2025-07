Dopo l'ennesima esclusione Barak deve trovarsi una squadra: due club su di lui, resta però il problema ingaggio

La Fiorentina si prepara a sfoltire la rosa e a ridurre il monte ingaggi, ed alcuni segnali in tal senso arrivano direttamente dalla lista dei convocati per la tournée estiva in Inghilterra. Alcuni nomi di peso sono stati clamorosamente esclusi, certificando la loro condizione di esuberi. Una svolta che potrebbe portare profondi cambiamenti nel club gigliato.

Voleva giocarsi le sue carte con Pioli ma è stato messo alla porta: il triste destino di Barak

Il direttore sportivo Daniele Pradè è chiamato ora a trovare sistemazioni adeguate per diversi giocatori. Tra questi, Antonin Barak, il cui nome circola con insistenza nei radar di Verona e Cagliari, squadre interessate a riportarlo in Serie A da protagonista. Entrambe le squadre sembrano intenzionate ad averlo in Serie A come protagonista.

Il giocatore preferirebbe la pista Verona, ma gli ostacoli sono tanti

L'idea di un ritorno a Verona o di un nuovo inizio in Sardegna sembra allettante per un giocatore voglioso di rilanciarsi, ma devono incastrarsi alcuni fattori come ad esempio l'ingaggio. Il mercato in uscita della Fiorentina è solo all’inizio, ma sarà determinante per liberare spazio in organico e sul fronte salariale in vista dei prossimi colpi in entrata: i viola sono alla ricerca di un centrocampista di spessore che possa dare equilibrio allo scacchiere di Stefano Pioli.