Il tecnico è della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai media presenti al Viola Park per l'amichevole con la Carrarese, tra cui Fiorentinanews.com.

Sul bilancio del ritiro fino ad ora

Pioli ha dichiarato: "Il bilancio è molto positivo, qua ho trovato un gruppo molto disponibile. Stiamo lavorando con serietà, dovremo essere bravi a mantenere questi atteggiamenti. Vogliamo creare un gruppo migliore possibile e uno stile di gioco riconoscibile. Sento tanta responsabilità e gioia. E lo sapevo, so che qui possiamo emozionarci. Dovremo fare un lavoro duro, ma è opportuno alzare l’asticella per essere ambiziosi. Lavoriamo tanto, è l’unica possibilità che abbiamo. Alleno una squadra di spessore, possiamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Arriveremo pronti per l'inizio del campionato

E ha proseguito: “Siamo all’inizio. Ieri abbiamo attaccato un blocco basso, oggi ci venivano a prendere. Abbiamo le qualità per esprimerci bene. Avremo amichevoli che saliranno di livello, ci dobbiamo testare per essere pronti il 21 agosto. I nuovi? Il merito è del gruppo, parliamo di ragazzi troppo intelligenti come Dzeko per non inserirsi subito bene. Dobbiamo avere continuità nel lavoro, lavorare di qualità. Se vuoi giocare bene devi essere intenso. Mi piace la gente seria e sorridente”.

Sulla scomparsa di Pin

Sulla scomparsa di Celeste Pin, suo amico ed ex compagno di squadra alla Fiorentina: “Mi ha dato la notizia Landucci, dieci giorni fa mi aveva fatto una videochiamata con Celeste che doveva trovarmi una casa. Ed è incredibile, siamo sempre rimasti in contatto in questi anni. Per me è difficile commentare questa situazione”.