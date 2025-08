Mandragora decide le sorti del centrocampo viola. Il possibile sostituto già individuato

Praticamente preso Sohm, un ulteriore cambiamento in linea mediana per la Fiorentina dipende da Mandragora per La Nazione.

Distanza tra le parti

Nel senso che il suo rinnovo del contratto è prioritario e fondamentale per una permanenza in viola. Le dichiarazioni di uno degli agenti hanno raffreddato gli entusiasmi e le parti sono ancora lontane.

Il ritorno su Nicolussi Caviglia

Se alla fine si dovesse decidere per una separazione (valutazione 8-10 milioni) la Fiorentina tornerebbe con forza su un profilo come quello di Nicolussi Caviglia del Venezia.