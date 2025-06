Chi sarà il vice De Gea? Terracciano al passo d'addio, Martinelli verso il prestito

David De Gea sarà il portiere titolare della Fiorentina anche la prossima stagione. La prima bella notizia di questo inizio d'estate è stata il rinnovo fino al 2028 di uno degli uomini copertina dell'ultima annata. Una sicurezza per tutti, una presenza importante nello spogliatoio ma per certi versi anche ingombrante per i due suoi compagni di reparto, Terracciano e Martinelli.

Terracciano al passo d'addio?

Arrivano le scelte professionali: dovrà farne una importante, a 35 anni, Terracciano. Rimanere un altro anno per raccogliere le briciole - in termini di minutaggio - o tentare un'esperienza diversa. Interessa al Bologna del suo ex tecnico Italiano, che prima dovrà capire cosa fare con Skorupski e Ravaglia. In generale, il portierone campano, col contratto in scadenza a giugno 2026, aspetta che si liberi una porta in Serie A, occasione che ha deciso di non sfruttare dodici mesi fa, quando scelse di restare nonostante le avances di club (su tutti il Monza). L'impressione è che, se adesso dovesse ricapitare la stessa situazione, Terracciano prenderebbe una decisione diversa.

E Martinelli?

L'anno di apprendistato all'ombra di De Gea ha fatto bene a Martinelli, ma se guardiamo le presenze, il classe 2006 ha giocato in pratica solo con la Nazionale (Under 19 e Under 20), mentre con la Fiorentina è sceso in campo solo una volta, in Conference, contro il Lask. Il rinnovo di De Gea gli ha fatto capire che neanche il prossimo sarà il suo anno e, piuttosto che vedere se si libererà il ruolo di vice in caso di addio di Terracciano, Martinelli si sta guardando intorno. Nei piani della società, Martinelli andrebbe via in prestito, è chiaro che la Fiorentina, che riaccoglierà un Christensen rientrante dai sei mesi con la Salernitana, dovrà comunque cercare un dodicesimo.