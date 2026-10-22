Amoruso: "L'Inter è vulnerabile quest'anno, per questo andrei a San Siro per giocarmela. De Gea non è il piu grande problema della Fiorentina"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa viola:

“L'Inter ha già dimostrato di essere molto vulnerabile e di concedere tanto quest'anno. E' anche vero che è una squadra che può vincere contr chiunque: anche contro Real Madrid e Arsenal ha dimostrato di aver una potenzialità offensiva importante. La Fiorentina da parte sua non ha una fase difensiva capace di resistere a lungo e per questo dico che io andrei a San Siro per giocarmela. Tanto persa per persa almeno me la provo a giocare, oltretutto anche perchè prima o poi questa squadra dovrà capire cos'è: finora non siamo ne carne ne pesce”.

“Fossi Vanoli contro l'Inter me la giocherei a viso aperto”

Ha anche aggiunto: “Non siamo ne una squadra forte che fa gol e quindi garantisce la possibilità di fare risultato ne una squadra che sta talmente bene da poter resistere. Per questo credo che sia ideale provare a tirare la testa fuori, e provarle tutte anche se so che c'è ancora tanto da lavorare. Diciamo che non è la partita contro l'Inter quella che ti dovrebbe garantire la necessaria continuità di risultati, perchè sulla carta la può perdere tranquillamente. Se poi riesci a portare a casa un risultato positivo o una prestazione ottima i risvolti positivi ci sarebbero per tutti”.

“Ci siamo ritrovati ad avere gli stessi problemi della scorsa stagione”

Ha poi sottolineato una aspetto: “Credo che sicuramente ci sia stata una sopravvalutazione di tante cosi in questa squadra. Sappiamo come il talento, anche se grande, senza un pizzico di esperienza, sia come singolo che collettivo, non ti può portare a grandi risultati. Anche l'allenatore pensava di aver risolto tanti dei problemi di questo squadra già alla prima settimana, e invece ci ritroviamo ad avere le stesse problematiche dello scorso anno e di inizio stagione. Per carità apprezzo il fatto che comunque abbiamo una squadra che corre tanto ma mi aspetto maggior cinicità: vorrei una squadra piu cattiva dal punto di vista del desiderio di far gol, o chiaramente di liberare l'area di rigore quando ce ne sarà bisogno. Adesso c'è tutto da rifare".

“De Gea non sta benissimo ma i veri problemi della Fiorentina sono altri”

Ha poi spiegato quanto incide il portiere sul rendimento dell'intero reparto difensivo: “Sicuramente la cosa influirà, ma non credo che in questo momento De Gea sia il piu grande dei problemi della Fiorentina. E' vero che ha avuto delle pessime prestazioni, ma su 17 gol incassati dai viola quest'anno credo che almeno il 60% sia causa della fase difensiva. Quindi in questo momento parliamo di un problema che non c'è. Credo che bisogna lavorare molto di piu sulla difesa, anche se non so come stia lavorando Vanoli, perche siamo sulla stessa media dei gol presi la scorsa stagione. E non dimentichiamoci della mancanza di personalità, anche se è un aspetto del quale ci dobbiamo meravigliare”.

“Le polemiche sugli arbitri sono esagerate”

Ha poi concluso commentando le proteste arbitrali della Fiorentina: “Secondo me sembra quasi che si voglia giustificare la sconfitta sul campo. Il Como non ha vinto soltanto per gli errori arbitrali, probabilmente ha intuito ma la Fiorentina ha preso comunque 3 gol senza riuscirne a fare piu di uno. E' giusto che si possa protestare, perchè la cosa era talmente chiara, ma credo che sarebbe dovuto esser fatto con altre modalità. Oltretutto l'arbitro è stato fermato subito, e resterà fermo per qualche settimana: piu di questo non credo che si possa fare”.