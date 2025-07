Si rivede anche Sabiri, ma tanti viola restano emarginati. Da Brekalo a Infantino, un futuro lontano dalla Fiorentina

Il precampionato è stato finora l’unica sede in cui Abdelhamid Sabiri ha vestito la maglia della Fiorentina, e non è escluso che possa rimanerlo. Ieri a Grosseto si è rivisto anche il classe ’96 marocchino nell’ultima mezz’ora di gara, mentre non v’è traccia di altri tre calciatori viola, totalmente fuori dal progetto tecnico.

I giocatori fuori dal progetto viola

Si tratta di Antonin Barak, Josip Brekalo, Jonathan Ikone, M’Bala Nzola, Oliver Christensen e Gino Infantino. Il ceco è rientrato dal prestito al Kasimpasa desideroso di guadagnarsi un’altra occasione in viola, ma le cose non sembrano proprio andare nel modo sperato dal classe ’94 di Prybram. Barak non ha preso parte alle gare con la squadra nè è previsto che lo faccia in futuro. Il calciatore andrà a scadenza nell’estate del 2026 ed il suo futuro non è destinato a tingersi di viola negli anni a venire. Fuori dai radar viola anche Josip Brekalo, come Barak lo scorso anno in Turchia al Kasimpasa.

Mistero Infantino, valigie in mano per Ikone

Ikone non è stato riscattato dal Como ed è in cerca di una destinazione. Il classe ’98 francese ha più volte rifiutato l’Arabia in passato, e assieme al proprio entourage è alla ricerca della soluzione migliore per il futuro. Anche l’ex Lilla andrà in scadenza la prossima estate e la sua avventura gigliata è virtualmente chiusa. Molto più lungo il contratto di Infantino, ancora viola fino al 2028. Dopo un’annata surreale all’Al-Ain, in cui l’argentino non è mai o quasi sceso in campo, è da capire quale sarà il futuro del classe 2003 di Rosario. Anche la passata stagione la Fiorentina lo tenne in rosa per poi cederlo nell’ultima finestra disponibile all’estero. E anche oggi, certamente, le pretendenti non si sprecano…

Qualche pista che invece c’è

Per Oliver Christensen si registra l'interesse dell'Austria Vienna, mentre su M'Bala Nzola ci sono attenzioni dall'Italia e dal Brasile. Il portiere danese non resterà nella rosa viola, potendo spostarsi ad avere spazio, mentre il percorso di Nzola alla Fiorentina è da considerarsi ormai concluso. Complicato pensare di rivedere i due calciatori nelle gare di preparazione alla prossima stagione.