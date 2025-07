FOTO - In volo dormono tutti, Gosens scherza: "I ragazzi sono carichi". E Gudmundsson intanto...

La Fiorentina è atterrata da poco a Birmingham, località da cui parte il ritiro in Inghilterra della squadra di Pioli. Il tecnico gigliato ha portato per questa trasferta Oltremanica tanti giocatori, fra cui - a sorpresa - anche Sabiri, anche se fa pensare l'assenza di Sottil. Ad ogni modo, i giocatori si sono divertiti in volo, o meglio, Gosens si è dilettato nel fotografare chi ha chiuso gli occhi durante il tragitto.

Gosens il burlone

Gosens scherza sui social

“Atterrati in Inghilterra, i ragazzi sono carichi”, ma i tre immortalati - Gudmundsson, Christensen e Ndour - se la dormono beatamente. Da notare, invece, nella schermata successiva, il nuovo look dell'attaccante islandese della Fiorentina. Che il biondo porti più gol?

Il nuovo look di Gudmundsson