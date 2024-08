Di Rugani alla Fiorentina (per ora) non si parlerà più: un club europeo pone fine all'eterno tormentone

Per anni è stato un tormentone dei mercati della Fiorentina, che però alla fine non ha mai davvero puntato su di lui. Anche perché Daniele Rugani alla Juventus è sempre stato bene, pur non rientrando nelle prime scelte dei vari allenatori che si sono avvicendati sulla panchina bianconera.

Tormentone finito

Ora, però, di Rugani alla Fiorentina non si parlerà più. Secondo TMW infatti il difensore è un passo dall'Ajax, dove dovrebbe trasferirsi in prestito secco già nel corso della prossima settimana. Per lui si era fatto avanti anche il Bologna, ma alla fine Rugani e il suo entourage hanno preferito provare un'esperienza all'estero.