Durante una diretta YouTube del canale La Fiera del Calcio, il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni ha parlato dell’interessamento di Atalanta e soprattutto Juventus per l’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez.

‘Meglio Gonzalez per la Juventus che un giocatore super affermato di una big’

“Adeyemi piaceva sicuramente ma la valutazione rimane molto alta, c’è stato qualche ripensamento ed ecco allora l’idea Nico Gonzalez per la Juventus. Parliamo di un giocatore nazionale argentino, sempre sul punto di fare il salto di qualità e forse per la Juventus è meglio prendere un calciatore di questo tipo che uno già super affermato di una big. E con tutto il rispetto per i tifosi della Fiorentina, la Viola ancora una big non lo è. Gonzalez ha esplosività e può giocare sia sulla corsia destra che quella sinistra, e penso piaccia a Thiago Motta. Con l’Argentina Nico gioca a sinistra, a destra ci sono Messi e Di Maria ancora. Deve segnare più gol, ma è un profilo che piace a tanti e quando stacca di testa, anche da fermo, è impressionante”.

‘Palladino giocherà come a Monza, ha opzioni dietro a Kean’

“Vedo bene Gonzalez alla Juventus, l’Atalanta ha preso anche Zaniolo ed ha tanti calciatori offensivi. Gonzalez è forte e in Italia ha fatto molto bene; è vero, ha avuto tanti infortuni ma sono stati condizionati dal fatto che voleva rientrare per i Mondiali ed ha accelerato il percorso. Non ci è arrivato e si è creato un problema che si è portato dietro per molto tempo. Il valore del giocatore però è alto. Penso che Palladino giocherà come fatto a Monza, partendo da una sorta di 3-4-2-1, dietro a Kean ha tanti elementi da scegliere, dal nuovo arrivo Colpani a Beltran. Dodô farà il quarto, diciamo quinto, a destra”.