Il giornalista de La Repubblica Stefano Cappellini ha parlato a Radio Bruno commentando il mercato della Fiorentina finora e toccando vari argomenti di casa viola.

‘Speriamo che il mercato porti una tempesta di giocatori, la situazione è complicata’

“Il mercato della Fiorentina è bloccato, ritrovarsi a due settimane dall'inizio del campionato col solo Mandragora a centrocampo in rosa, non ce lo saremmo aspettato. Si sa che il mercato ha difficoltà, che è prassi chiudere gli affari negli ultimi giorni, ma quando mancano due-tre elementi, un altro però quando ti manca mezza squadra, come ha ricordato giustamente il povero Palladino qualche giorno fa. Il tecnico viola dimostra una padronanza della comunicazione sicuramente superiore a Italiano. Speriamo tuttavia che il mercato si scateni e porti una tempesta positiva di giocatori. La situazione è complicata, speriamo arrivino le pedine che servono a Palladino per schierare una squadra competitiva, e ancora ne mancano tante”.

"Gonzalez via? A me dispiacerebbe, non faccio parte di chi dice che non è decisivo. Non sarà un fuoriclasse ma è il più forte della fiorentina e lo terrei. Nella mia visione ideale, Gudmundsson arriva per giocare con Gonzalez, nella rosa di una squadra con ambizione. In una Fiorentina ambiziosa, Gudmundsson arriva in più. Non c'è dubbio che l'islandese sia un buon giocatore, ma ricordiamo anche la perdita pesante di Milenkovic. Si fatica a ritrovare un certo livello se escono sempre gli elementi più forti. Nelle parole di Palladino ho letto ansia e molta preoccupazione, di un allenatore che ha capito che c'è qualche rischio a cominciare la stagione così. Mi auguro che il sorteggio di Conference League non sia malevolo come gli scorsi anni, non so se la Fiorentina ce la farebbe oggi con un Twente della situazione. Ci sono alcune avversarie con cui serve la Fiorentina migliore per passare".

‘L'Atalanta è superiore alla Fiorentina perchè fa meglio calcio ormai da anni'

"Il portiere è ormai un tormentone per la Fiorentina, da 3 anni. Terracciano ha fatto il suo dovere ma da tempo ormai deve arrivare il sostituto. Prima Gollini, poi Christensen, e Terracciano si è dimostrato nettamente migliore di loro. Si può trovare qualcuno di più forte, altrimenti Terracciano la sua affidabilità ce l'ha. La superiorità dell'Atalanta è dettata dal fatto che ormai da molti anni i bergamaschi fanno calcio molto meglio della Fiorentina, non è una situazione passeggera. Ha fatto tutto con mezzo stadio in costruzione, comprando giocatori a poco e vendendoli al decuplo: abituiamoci al fatto che è una situazione che durerà. Vanno in Champions quasi tutti gli anni, i dirigenti viola sono meno bravi dei loro e la proprietà meno efficace. Finchè non sapremo rispondere questa situazione andrà avanti".