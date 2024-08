Ex giocatore ed anche membro dell'organigramma della Fiorentina, Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio spaziando sulle vicende principali dell'attualità a tinte viola.

‘Dispiace che Palladino abbia avuto finora pochi giocatori per lavorare’

"Palladino sta facendo un ottimo lavoro, dando già un’impronta tipica di quanto fatto vedere a Monza. Credo abbia bisogno di poter lavorare con la squadra, non dico titolare, ma già fatta. Il dispiacere è che nella tournée in Inghilterra abbia avuto pochi giocatori di quelli che potranno far parte della Fiorentina. Mi auguro che la Fiorentina stia impiegando più tempo sul mercato per portare elementi di qualità. Il campionato però inizia tra due settimane. Se si sceglie di cedere il giocatore più quotato della Fiorentina, Gonzalez, serve rimpiazzarlo bene. Per l’investimento fatto si pensava potesse far qualcosa in più, ma il suo contributo l’ha comunque dato. Gudmundsson è un giocatore di ottimo livello e si sposa bene con le esigenze di Palladino. È arrivato anche Colpani, non dimentichiamolo, elemento ideale per l'allenatore viola".

‘Bene Tessmann, Palladino sa dare equilibrio senza un modulo preciso’

“Tessmann mi piace moltissimo, ha prestanza fisica e sa organizzare il gioco, è ancora giovane essendo un 2001. Sarebbe un innesto molto importante, al momento in mezzo ci sono solo Barak e Mandragora, poi un ragazzo come Bianco. La Fiorentina ha bisogno di arrivi a centrocampo, deve lavorare molto in quel reparto. Palladino ha di recente sottolineato come manchino ancora giocatori. Lo scorso anno ha giocato anche con la difesa a 4, con una sorta di 4-2-3-1, è pragmatico e sa far crescere i giocatori, sa dare equilibrio alla squadra senza un modulo preciso”.