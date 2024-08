Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno per parlare di vari temi caldi di casa gigliata, in particolare il futuro di Gonzalez.

‘Basta prendere in giro in tifosi, la vicenda Gonzalez è la solita storia’

“La vicenda Gonzalez è una sceneggiata, non si possono prendere tutte le volte in giro i tifosi. Chiaro che verrà detto a lui di dire perchè ci sono Atalanta e Juventus su di lui, ma la Fiorentina vuole abbassare il monte ingaggi. Pradè disse che non era in vendita 'ma'…è stato fatto con Vlahovic, e non solo. Che Gonzalez avesse ottime possibilità di andare via lo sapevamo, anche dopo le dichiarazioni ufficiali della società che servono soprattutto a fare i titoli sui giornali. Farebbe comodo tecnicamente, ma oggi il nodo è gestire il suo addio dicendo che lui vuole andar via, la solita storia”.

‘La dirigenza viola evidentemente è stra convinta che Gudmundsson non sarà condannato’

“La Fiorentina sa bene che la gente non si strappa i capelli per Gonzalez, però si chiede chi arriverà. Devono presentare subito un giocatore, in questo caso Gudmundsson, che permette di abbassare il monte ingaggi ed è un elemento interessante e funzionale alla Fiorentina. Così come Gonzalez per la Juventus. Evidentemente la dirigenza è stra convinta che l'islandese non verrà condannato alla galera per molestie sessuali, perchè questa è la ragione per cui le altre società si sono tirate indietro. Non entro nello specifico nel discorso giudiziario, mi auguro solo che sia innocente, non tanto per la Fiorentina quanto per la persona. Le commissioni ai procuratori? L'Inter si è rifiutata di pagare troppi soldi per Tessmann, le società devono iniziare a mettere dei limiti a riguardo”.

“La Fiorentina come riabilitazione per gli esuberi della Juventus? Col cuore dico che questa storia non mi piace molto, per ovvie ragioni. Però il calcio va ben oltre, è finanza, bilanci da sistemare, aiuti vicendevoli. Ricordo però quando si decise di non vendere Toni all'Inter o Cuadrado direttamente alla Juve, oggi queste cose non si fanno nemmeno più. Ci siamo abituati all'idea che il calcio sia diventato questo, l'argine dopo la cessione di Chiesa e Vlahovic alla Juventus è stato ampiamente rotto. Come sempre facendoli passare da traditori eccetera. La speranza è che Kean possa esplodere in viola fregando i bianconeri. Pradè ha in mano una situazione davvero difficile, perchè deve fare una squadra credibile diminuendo il monte ingaggi".