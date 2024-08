A Lady Radio ha parlato lo storico ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, esprimendosi a 360 gradi sull’attualità viola, tra campo e mercato.

‘La Fiorentina deve parlare chiaro e darsi un obiettivo per i prossimi due anni’

“Occorre capire lo scenario per Gonzalez, ed essere realisti, capendo cosa accadrà nei prossimi due anni alla Fiorentina. Avremo grandi limiti per quanto riguarda l’accesso dei tifosi allo stadio e anche strutturali. La Fiorentina deve parlare chiaro e dire quale sarà il programma che intende attuare e quali siano gli obiettivi per essere altamente competitivi quando lo stadio sarà disponibile. L’Atalanta ha vinto quando è riuscita a riportare la gente allo stadio, programmando il proprio futuro. Tutti vogliono vincere, ma oggi la Fiorentina è in fase di ristrutturazione, anche a livello tecnico. Arrivano soldi per Gonzalez? Bene, compro due giovani Gonzalez, li cresco e tra due anni punto ad una coppa importante. In questi due anni nel frattempo si gioca, si cerca di divertirsi, con un obiettivo preciso da realizzare, farsi trovare pronti…altrimenti si viaggia sempre a vista. In Curva Fiesole sono arrivati a smantellare fino alla porta, si andranno a perdere tantissimi posti in maratona e tribuna coperta, la capienza sarà ridotta di molto".

‘Gonzalez non ha le caratteristiche del fuoriclasse, pensavo potesse dare di più ma…’

“Gudmundsson è un giocatore al secondo anno in Serie A, ha fatto bene l’ultima stagione e fa più ruoli. È polivalente e sa fare tutto ad un livello alto, da 7-7.5. Segna anche qualche gol, non so se potrà tornare ancora in doppia cifra, ma è già un buon punto di partenza. Gonzalez pensavo potesse essere un trascinatore e dare qualcosa in più, durante l’anno salta sempre una decina di partite e non prende per mano la squadra andando a determinarne il gioco. Per essere fuoriclasse, servono altre caratteristiche. Se arriva una bella offerta, io l’operazione la farei. Se l'alternativa è Turati in porta, mi tengo Terracciano, non cambia la squadra. Terracciano si è guadagnato tutto ciò che ha avuto col lavoro. Posso capire Musso, o Ravaglia, che è per me il miglior prospetto disponibile al momento, ma va capito se il Bologna lo cede”.