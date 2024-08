Il procuratore, intermediario ed ex presidente dell'Ascoli, Costantino Nicoletti, in un intervento su Lady Radio, ha parlato della situazione che sta vivendo la Fiorentina e delle prospettive del club viola.

“Pradè ha già vissuto una situazione del genere”

“Il mercato deve ancora entrare nel vivo - ha detto - questa situazione mi ricorda molto quella che Pradè aveva già vissuto nel 2012, con una squadra incompleta a lungo e poi con un'accelerazione fatta dal ritiro di Moena in poi. Do per scontato che il modus operandi sia questo, perché non puoi presentarti così all'inizio del campionato”.

“Vedo fattibile Gonzalez alla Juventus”

E poi: “C'è fiducia su Pongracic, benissimo Colpani, benissimo Valentini ma non sappiamo se ce la farà ad arrivare adesso, Kean classico giocatore da rilanciare. Il tutto al netto della cessione di Gonzalez, giocatore fortissimo ma per il quale non mi strapperei i capelli in caso di cessione. Per lui l'operazione con la Juventus la vedo più fattibile, ci può stare anche una contropartita tecnica come parziale cambio”.

“Adesso c'è una parvenza di società”

Inoltre: “Una parvenza di società strutturata adesso c'è. C'è un uomo di campo come Goretti, c'è un dirigente come Pradè che i suoi 25 anni consecutivi di Serie A se li è fatti e non è un caso, e c'è un altro dirigente che si occupa di stadio, Viola Park e questioni come queste. Per parlare di Fiorentina userei la parola ”curiosità" piuttosto che “ambizione”. Curiosità per vedere cosa verrà fuori da qui fino alla fine di agosto: vedo che questa rifondazione sta procedendo, dopo un piccolo abbozzo che c'era stato lo scorso anno".