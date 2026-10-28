Youth League, Fiorentina-Septemvri Sofia 2-0 Raddoppio viola con Forte! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Septemvri Sofia 1-0 (7' Croci, 13' Forte)
FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Melani, Turnone, Boskovic; Martini, S. Beldenti, Mataran, Perrotti; Croci, Forte; Campaniello.
A disp.: Magalotti, Tosti, Corduneanu, Chiti, Barbone, Cianciulli, Bianchini, Pietropaolo, Egharevba.
All.: Aurelio Andreazzoli
Dopo due vittorie consecutive in campionato la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli si appresta a debuttare in Europa. I ragazzi viola sfideranno nel playoff di Youth League i bulgari del Septemvri Sofia, per proseguire il percorso verso un posto ai gironi della prestigiosa competizione internazionale giovanile.
Playoff atto primo
La Fiorentina si è guadagnata il proprio spazio grazie alla vittoria del campionato Primavera 1 della passata stagione, dal momento che la prima squadra viola non è qualificata alla Champions League, cosa che permetterebbe di accedere automaticamente alla Youth League alla formazione giovanile. Chi passerà il turno sfiderà la vincente del confronto tra Dinamo Tbilisi e Copenhagen.
Fiorentinanews c’è!
Fischio d’inizio al Viola Park alle 14.30, arbitro della sfida il bosniaco Luka Bilbija, direttore di gara piuttosto esperto. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel post gara.
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Forte, raddoppio viola!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna Forte, che ruba palla a Petkov con astuzia e si invola verso la porta bulgara, concludendo in rete con un perfetto destro incrociato! 2-0
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Si accentra e prova a far girare il destro Croci, che conclude nello specchio ma trova l'attenta presa di Kehayov, portiere della squadra bulgara, che para senza problemi
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Pressing del Septemvri che recupera palla e va al tiro con Dobrev, murato però da Turnone nei pressi del limite dell'area di rigore della Fiorentina
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Segna Croci!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Segna la Fiorentina, e con chi se non Croci? Il talento viola infila in diagonale Kehayov sul perfetto invito di Forte in profondità: 1-0!
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Croci dalla bandierina, sul secondo palo stacca Boskovic che però spedisce alto di testa
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Croci subito pericoloso: Forte innesca in verticale il fantasista viola che calcia sull'uscita del portiere bulgaro Kehayov, che respinge in corner
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Brutto pallone perso in uscita da Mataran, ma il Septemvri Sofia non ne approfitta, chiude bene Melani
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Si parte!
Inizia la gara, FORZA VIOLA!