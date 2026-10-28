Youth League, Fiorentina-Septemvri Sofia 2-0 Raddoppio viola con Forte! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Septemvri Sofia 1-0 (7' Croci, 13' Forte)

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Melani, Turnone, Boskovic; Martini, S. Beldenti, Mataran, Perrotti; Croci, Forte; Campaniello.

A disp.: Magalotti, Tosti, Corduneanu, Chiti, Barbone, Cianciulli, Bianchini, Pietropaolo, Egharevba.

All.: Aurelio Andreazzoli

Dopo due vittorie consecutive in campionato la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli si appresta a debuttare in Europa. I ragazzi viola sfideranno nel playoff di Youth League i bulgari del Septemvri Sofia, per proseguire il percorso verso un posto ai gironi della prestigiosa competizione internazionale giovanile.

Playoff atto primo

La Fiorentina si è guadagnata il proprio spazio grazie alla vittoria del campionato Primavera 1 della passata stagione, dal momento che la prima squadra viola non è qualificata alla Champions League, cosa che permetterebbe di accedere automaticamente alla Youth League alla formazione giovanile. Chi passerà il turno sfiderà la vincente del confronto tra Dinamo Tbilisi e Copenhagen.

Fiorentinanews c’è!

Fischio d’inizio al Viola Park alle 14.30, arbitro della sfida il bosniaco Luka Bilbija, direttore di gara piuttosto esperto. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel post gara.