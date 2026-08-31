Primavera, Fiorentina-Hellas Verona: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Hellas Verona
FIORENTINA (4-3-3): Magalotti, Corduneanu, Melani, Turnone, Perrotti; Mataran, Cianciulli, Bonanno; Pirrò, Jallow, Mazzeo.
A disposizione: Pinzani, Ademi, Boskovic, Beldenti, Atzeni, Angeloni, Forza, Bianchini, Pietropaolo, Tosti, Giannoni
Allenatore: Aurelio Andreazzoli
Torna di scena la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli, che questo pomeriggio sarà impegnata contro l'Hellas Verona di Pavanel al Viola Park.
Il calcio d'inizio è previsto per le 16.45, con la Primavera viola reduce dal primo pareggio stagionale contro il Sassuolo.
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