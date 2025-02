Intervistato da News.Superscommesse.it, il procuratore toscano, Eugenio Ascari, ha commentato il mercato invernale portato avanti dalla Fiorentina.

Il club viola ha saputo respingere l'assalto del Napoli per Pietro Comuzzo: “Quando arrivano delle offerte da 35-40 milioni è molto difficile dire di no - ha detto Ascari - La Fiorentina non ha vacillato, merito della Proprietà e della dirigenza: Comuzzo è un giocatore giovanissimo, che crescerà di partita in partita. Se con 20 partite in Serie A è arrivata un’offerta da 35 milioni, quanto arriverà a valere più in là? Lavorando con calciatori come Pablo Marì e Ranieri, la sua crescita futura è senz’altro assicurata”.

E poi: “Penso Gasperini perché, se ha testato Zaniolo per sei mesi, concedendogli pochissimo spazio, significa che non è un calciatore ideale per il suo progetto di calcio. La Fiorentina seguiva Zaniolo già dalla scorsa estate, poi Galatasaray e giocatore avevano preferito la Dea…Non so quanto possa essere utile alla Fiorentina nel 4-2-3-1 che prevede già Beltran e Gudmundsson come dei validi interpreti. Accantonare Beltran, ad esempio, non sarebbe una mossa indovinatissima, per far spazio, appunto, ad un cavallo di ritorno come Zaniolo”.