Munteanu è in Romania. Tutto è apparecchiato per una nuova cessione ad Hagi dell'attaccante

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, l'attaccante di proprietà della Fiorentina, Louis Munteanu è già in Romania e potrebbe firmare in questi giorni con il Farul Constanta. Il club viola è pronto a darlo nuovamente in prestito alla formazione di Gheorghe Hagi che lo aveva già richiesto in tempo non sospetti. Questo dopo aver testato sul campo che ancora non è pronto per far parte della prima squadra gigliata.

Munteanu avrebbe intanto già dato il suo consenso per il ritorno al Farul, squadra con la quale si è laureato campione di Romania nell'ultima stagione (avendo dato un contributo decisivo alla causa). Sembra solo questione di tempo prima che arrivi la sua firma, questo se non ci saranno altre offerte inaspettate sempre dalla Romania per lui.