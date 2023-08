Corriere dello Sport-Stadio: Formula Beltran con Nzola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Formula Beltran con Nzola”.

A pagina 16 apertura per: “Nzola-Beltran, doppia viola”. E ancora: “Doti diverse e due moduli per esaltarle”. Sommario: “Simili a Lukaku-Lautaro. Nella storia degli attaccanti della Fiorentina, ricordano anche Batistuta-Baiano Dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2 Italiano ha le chiavi dello show”.

A pagina 17 il mercato: “Stallo per Amrabat la tensione è alta C’è solo l’offerta del West Ham e non arriva a 30 milioni chiesti E Sofyan aspetta solo lo United”. In taglio basso infine: “Bonucci-Pradè, il giallo del pranzo”.