Alta tensione Amrabat

Due mesi fa, il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, lasciava il ritiro del Marocco, in accordo con il commissario tecnico Regragui, perché non del tutto tranquillo e sereno per le faccende di mercato che stavano prendendo il sopravvento. Sembrava il preludio alla sua cessione, eppure…

A pochi giorni dall'inizio del campionato e a due settimane dalla fine del mercato, Amrabat è sempre qui: una situazione questa che l'ex Verona non credeva sicuramente di dover vivere.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio sono effettivamente rimaste in gioco per lui solamente due società, entrambe della Premier League: il West Ham e il Manchester United.

Gli Hammers che sono stati gli unici a presentare un’offerta almeno interessante, anche se lontana dalla domanda: e difatti, la Fiorentina l’ha lasciata lì facendo comunque sapere qual è la distanza da colmare. Quella dei Red Devils è ancora più lontana o, almeno, senza la forza e la convinzione auspicate da Erik ten Hag. Amrabat in principio puntava solo ed esclusivamente la Spagna (Barcellona e Atletico Madrid) ma alla fine dovrà spingere affinché qualcuno dall'Inghilterra cominci a fare sul serio, altrimenti dovrebbe vivere una situazione ad alta tensione da separato in casa.