Ascari a FN: "Arthur e Mina sono scommesse, ma se la Fiorentina le vince sono profili ben oltre la media. Il brasiliano in coppia con Amrabat potrebbe..."

Eugenio Ascari, esperto di mercato e procuratore, ha parlato in esclusiva a Fiorentinanews.com per commentare le mosse della società viola, in particolare del reparto difensivo a disposizione di Italiano:

“Dodo è una certezza, Kayode un emergente. Per fare il vice del brasiliano era uscito il nome di Stojanovic dell'Empoli. Sulla sinistra la coppia Biraghi e Parisi è solidissima, a destra al momento forse ci sono un po' di dubbi. Per quanto riguarda i centrali il punto fermo è Milenkovic. Quarta dovrebbe rimanere e io gli concederei fiducia. A volte ha qualche amnesia, però rappresenta un buon giocatore. Ranieri è un'alternativa sicura. Mina è una scommessa, se ritorna quello di Barcellona è un signor difensore. Ha dimostrato di poter stare bene e ha fatto vedere di essere uno dei migliori difensori del Sudamerica, anche con il vizio del gol. Se i viola avessero preso Sutalo, allora si sarebbero potuti concedere la cessione di Quarta. Oggi, invece, ci sono troppi punti interrogativi su Mina per far uscire l'argentino. Vediamo se prederanno altri profili, così Quarta può anche partire”

E su Arthur: “Secondo me è un ottimo giocatore, un facitore di gioco. Accelera e rallenta il gioco molto bene. Se affiancato da un pivot, è in grado di esprimersi al meglio. Con Amrabat sarebbe una coppia ben amalgamata. Può anche darsi che il marocchino rimanga nel progetto gigliato. Così come Mina, se avesse continuato sui ritmi di inizio carriera a Firenze non sarebbe mai arrivato. Se ritrova la condizione di Barcellona, è un profilo ben oltre la media”.