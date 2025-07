La Fiorentina alza l'asticella: Due rinnovi da big per fare un salto in avanti

In attesa di piazzare altri acquisti sul mercato, la Fiorentina sta lavorando per ottenere due firme importanti, di quelle pesanti, su altrettanti nuovi contratti: quelle di Moise Kean e Rolando Mandragora.

Giocatori fondamentali

Per motivi diversi sono giocatori fondamentali della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Le sensazioni su entrambi i fronti sono molto positive da settimane, tanto che nei prossimi giorni andranno in scena una serie di incontri che potrebbero essere decisivi.

Asticella alzata

La Nazione interpreta questi segnali come volontà da parte della società di alzare la propria asticella e fare un salto in avanti. Kean andrebbe a guadagnare in caso di fumata bianca qualcosa come Quattro milioni di euro (qualcuno dice addirittura 4,5), mentre Mandragora salirebbe a due milioni netti.