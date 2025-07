Continua il fuori tutto del Parma: se il club crociato non ha necessità di vendere, una squadra di Champions punta un ex obiettivo della Fiorentina

Continuano gli interessi di mercato relativi ai giocatori del Parma: ceduto Bonny all'Inter, con Leoni seguito con attenzione da entrambe le milanesi e Sohm attenzionato numero uno per la Fiorentina, anche un ex obiettivo viola sembra in procinto di andarsene dal Tardini.

Si tratta di Dennis Man, molto trattato nel mese di gennaio da Pradè e soci: dopo una seconda parte di campionato non esaltante, adesso su di lui è piombato l'Olympiakos. E il ct della Romania Mircea Lucescu ha confermato ad Antena Sport: “Abbiamo parlato, anche lui sta aspettando di vedere la posizione del Parma, ma vorrebbe cambiare aria: vediamo se ci riesce. Io l'ho incoraggiato a trasferirsi: quello greco è un campionato importante e la squadra in cui andrebbe a giocare disputerà le coppe europee”