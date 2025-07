Torna anche la Curva Fiesole sugli spalti: il saluto a Pioli, il ricordo di Celeste Pin e la carica alla Fiorentina - FOTO E VIDEO FN

Ieri si è giocata l'amichevole tra Fiorentina e Carrarese, al Viola Park, ultimo test prima della partenza verso l'Inghilterra. In questa occasione, è tornata a farsi sentire anche la Curva Fiesole, arrivata giusto in tempo per l'inizio del match a sostenere la squadra.

Il tifo organizzato viola ha voluto accogliere nel migliore dei modi il tecnico: “Bentornato Mister Pioli!”, questo lo striscione. Un'altra pezza, invece, è stata dedicata a Celeste Pin, scomparso tragicamente qualche giorno fa. A fine partita, poi, la squadra è andata a salutare la Curva, che ha ricambiato con cori di supporto.

Ecco le immagini di ieri sera: