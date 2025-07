Corriere Fiorentino: Alla ricerca di un altro fantasista

Spazio dedicato alla Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 8

In apertura c'è: “Sottil, il lungo addio”. E ancora: “L'esterno escluso dalla tournée per scelta tecnica: si allenerà con gli esuberi. In attesa di offerte (che per ora non ci sono). Pradè cerca un altro fantasista”. In taglio basso: “Hotel privato, clima fresco e tanta tattica: la Fiorentina ospite della Coverciano inglese”. Sottotitolo: “Da ieri la squadra lavora nel centro federale, domenica primo test col Leicester”.

Pagina 9

Si parla di stadio: “Il restauro della tribuna va avanti anche di notte E all’inizio del 2026 sorgerà la nuova Fiesole”.