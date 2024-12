Perin: "Ci siamo accertati che Bove avesse superato la fase critica, altrimenti non avremmo giocato ieri sera. Non vediamo l'ora di riaffrontarlo"

C'era preoccupazione anche a Lecce ieri quando Edoardo Bove ha avuto il malore che l'ha costretto all'uscita e al ricovero in ospedale. Il portiere della Juventus Mattia Perin gli ha mandato un pensiero tramite Dazn:

"Abbiamo seguito e ci siamo accertati che fosse passata la zona critica, prima di scendere in campo, altrimenti non avremmo giocato. Sia noi che i giocatori del Lecce ci siamo informati, sembra che sia passata la paura per cui gli faccio un grande in bocca al lupo. Non vediamo l'ora di rivederlo da avversario perché è un ragazzo iper competitivo ed è un piacere affrontarlo".