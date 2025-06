Di seguito il quadro dei big match della Fiorentina nella Serie A 2025-2026. Il primo è alla seconda giornata, quando in casa viola arriva il Napoli. Alla sesta giornata ecco Fiorentina-Roma, alla settima viola in casa del Milan. Nona giornata: Inter-Fiorentina, poi alla dodicesima la Juventus sarà di scena a Firenze.

Un po' di tregua dopo la tredicesima a Bergamo

Fiorentina a Bergamo con l'Atalanta alla tredicesima, quindi un po' di calma (si fa per dire!) fino alla dicianovvesima e ultima d'andata, in casa della Lazio all'Olimpico.

Milan alla prima di ritorno, chiusura con l'Atalanta

Prima di ritorno col Milan in casa, ventitreesima a Napoli. Alla trentesima giornata ecco l'Inter a Firenze, poi la Lazio alla trentaduesima. Alla trentacinquesima Roma-Fiorentina, poi le ultime due di Serie A sono incandescenti: Juventus-Fiorentina e Fiorentina-Atalanta.