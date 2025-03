A Firenze purtroppo l'ultimo atto ufficiale, l'ultimo pallone toccato, fu quello del rigore decisivo fallito in semifinale di Coppa Uefa contro i Glasgow Rangers, nel maggio del 2008. Bobo Vieri però ha parlato proprio di rigori e di rigoristi in riferimento alle parole di Gasperini su Lookman, definito “tra i peggiori rigoristi che conosco":

“Se l'avessero detto a me? Non avrebbero potuto perché non era vero. Io dico sempre: chi si sente di tirare un rigore, deve tirarlo. E se un compagno arriva e dice “Me la sento”, ci sta di lasciarglielo. I rigori li sbaglia solo chi li tira e se una volta si sbaglia, amen”.