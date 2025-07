Sticchi Damiani: "Il mercato italiano sta vivendo un periodo di difficoltà, non riusciamo a vendere per questo"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato dal ritiro della squadra salentina, tenutosi a Bressanone, ai microfoni di Telerama sulla situazione della Serie A, soprattutto a livello economico.

“Quello italiano è un mercato che fa un po' fatica a decollare, in questo momento il calcio italiano fa fatica a fare grandi operazioni di mercato. Il Lecce si sta muovendo con attenzione e oculatezza, abbiamo fatto 4 acquisti ma fatichiamo con le uscite: proprio per il mercato così fermo, alcuni calciatori che si erano messi in mostra non hanno ricevuto offerte concrete. Ma non ci opporremo alle loro legittime ambizioni”. Il pensiero cade su Krstovic, sondato anche dalla Fiorentina in passato.