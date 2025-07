La Fiorentina Femminile sta costruendo la squadra per la prossima stagione, con tante novità. A partite dal tecnico, da De La Fuente a Pinones-Arce. Recentemente è arrivato anche un nuovo portiere viola, Sara Cetinja, ex Lazio, che si è presentata ai canali ufficiali del club: “La Fiorentina è una grande società e il Viola Park è stupendo. Sinceramente è bastato poco per convincermi a venire a Firenze”.

E aggiunge: “Ad ora è la tappa più giusta per la mia carriera. Cosa posso portare qui? Ho una bella energia e penso di poter stringere buoni rapporti in spogliatoio, amo fare gruppo. Nazionale? Certo che è un obiettivo, se ci voglio arrivare devo farlo tramite le partite con la Fiorentina”.