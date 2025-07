Dzeko il faro di Grosseto, Parisi una saetta. Ma Sottil... cosa ti passa per la testa?

Seconda amichevole stagionale per la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola sono usciti vittoriosi dal campo del Grosseto per 3-0 grazie alle reti di Braschi, Montenegro e Bianco. Vediamo assieme chi si è distinto e chi invece è rimasto nell'ombra in questo test maremmano.

Dzeko illuminante, Parisi una freccia

Dzeko: il faro dell'attacco viola, tutti i palloni pericolosi passano da lui; si pone spesso spalle alla porta per provare ad imbucare i due giovani della Primavera. E questo modo di attaccare lascia l'area di rigore avversaria aperta alle imbucate da dietro, come in occasione della rete di Montenegro. Viene cercato anche da corner, riuscendo - ovviamente - a sovrastare i maremmani.

Parisi: è sprintante al quarto d'ora quando si lancia il pallone avanti e sorpassa due avversari da dietro senza sforzarsi nemmeno troppo. E' illogico invece quando entra da dietro in scivolata e - non contento di aver esagerato - spintona il calciatore grossetano a cui aveva commesso fallo.

Martinelli: impegnato soltanto una volta, nel secondo tempo, quando il Grosseto per poco non buca la Viola. Il classe 2006 si getta senza paura contro l'avversario, sventando una rete altrimenti già fatta. Vispo.

Sottil… ma ti pare il modo?

Beltran: entra nella ripresa per giocare… al fianco o alle spalle di Kean? Non si capisce. Perché, effettivamente, i palloni toccati dall'argentino sono stati veramente scarsi.

Bianco: perde troppo spesso il tempo di gioco, anche quando ci sarebbe l'imbucata giusta da fare. Non spicca per personalità nemmeno contro una formazione di dilettanti e nel suo ruolo, con Pioli che gli ha affidato le chiavi del centrocampo per il primo tempo, non se lo può proprio permettere. Interessante il gesto tecnico del cucchiaio che manda al bar il portiere biancorosso per la rete del 3-0, ma non basta a “scagionarlo”.

Sottil: come Parisi sa che può benissimo bypassare gli avversari in netta velocità… ma così come il laterale mancino non riesce a mantenere i nervi saldi, finendo addirittura alle mani con un avversario. E' un'amichevole, ragazzi!