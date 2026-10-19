Njie tre... come le limpide occasioni sbagliate. La palla che passa tra le gambe a De Gea non si può vedere
Il potere della qualità, gestita con sagacia tattica dalla panchina e dagli interpreti in campo, consegna al Como la vittoria. La Fiorentina a tratti arremba, il Como ragiona sempre. I viola si lanciano contro le trincee nemiche come gli arditi nella prima guerra mondiale, ma restano impigliati nel filo spinato delle trame avversarie.
Lo zampino dell'arbitro
C’è anche lo zampino arbitrale che sorvola su un nettissimo fallo su Goncalves nell’azione del primo col del Como, in questa sconfitta. L’ennesima. Come si dice: agli zoppi grucciate.
Voti e giudizi
De Gea: 4 Prima nell’angolo basso, poi nell’angolo alto e fin qui… ma la terza tra le gambe non si può vedere.
Ndour: 4 Un inutile cartellino giallo. Un tiro che avrebbe parato anche la mi' nonna. Un calcio all’aria ciccando il pallone. Sarà pure l’elemento che dà equilibrio…
Njie: 3 Tre limpide occasioni per metterla dentro… la mette fuori.
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