Questo pomeriggio il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione dopo le prime due settimane di ritiro della Fiorentina di Stefano Pioli al Viola Park.

“Il bilancio del ritiro che si è appena concluso è molto positivo. E’ chiaro che da quando è stato realizzato il Viola Park il fatto di utilizzar l’impianto pe runa parte molto importante della stagione come questa, al di là del discorso climatico, per noi è una cosa estremamente positiva. Vuol dire avere la Fiorentina che fa il suo ritiro, con amichevoli annesse, sul nostro territorio: la presenza dei tanti tifosi vuol dire molto per noi, ma sono convinto anche per la squadra”.

“Con la tranvia sarà possibile raggiungere il Viola Park da tutte le zone di Firenze”

Ha anche aggiunto: “In questi giorni di ritiro, con tutte le persone che sono accorse ad assistere agli allenamenti dei propri beniamini l’affluenza è stata alta. Se ci proiettiamo al futuro, e mi auguro che nel 2027 sia tutto pronto, ci sarà la possibilità di arrivare con la tranvia direttamente all’ingresso dell’impianto. Tutto ciò che è l’afflusso dei tifosi che vengono a seguire al ritiro avrà una grande opzione in piu: con la linea che collegherà Bagno a Ripoli a Firenze il Viola Park sarà raggiungibile in tranvia anche da Careggi o da Scandicci. E questo è un grandissimo beneficio per Bagno a Ripoli ma anche a chi vorrà beneficiare della struttura. Oltre a questo sarà comunque garantita l area di sosta privata della Fiorentina, il viola parking, e il parcheggio scambiatore li vicino. Nel giro di due anni le cose dovrebbero essere concluse e l’intera zona dovrebbe essere ridisegnata completa dal punto di vista dei servizi”.

“Mi piace il parallelo tra la Fiorentina di Pioli e il lavoro che stiamo facendo”

Ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli: “Mi piace molto la Fiorentina di Stefano Pioli. E mi piace molto il parallelo sul progredire della squadra e di tutte le opere infrastrutturali che collegheranno il nostro territorio. Mi auguro che passo dopo passo questa strategia, sperando di non interromperla a metà, nel giro di qualche anno possa portare dei risultati importanti e tanto attesi. Questo è quello che stiamo facendo a livello di amministrazione, e la stessa cosa, da tifoso, mi piacerebbe vederla a livello sportivo e tecnico”.

“Parlando con la Fiorentina si capisce che c'è l'intenzione di fare bene”

Ha anche aggiunto: “Nelle interlocuzioni che ho con la Fiorentina quando mi capita di entrarci in contatto si vede lo spirito che c’è quest’anno. Ed il mister è la persona giusta per mettere in pratica tutto questo. Quest’anno c’è la volontà di fare bene la stagione che ci aspetta ma c’è anche la volontà di fare bene nel lungo periodo. Le partite estive contano quello che contano, ma anche ieri la squadra ha fatto molto ben. La conferma di Kean è stata fondamentale, mentre Dzeko in poco tempo si è già rivelato un leader dello spogliatoio ed aiuterà molto la squadra nella sua crescita. Il mercato finora mi ha convinto molto, ma mi sembra che ancora non sia finito. Siamo sulla buona strada finalmente, l’importante sarà iniziare la stagione nel migliore dei modi”