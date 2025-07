La formazione ufficiale della Fiorentina contro la Carrarese: Pioli cambia faccia alla squadra. Si rivede Richardson, Fazzini dal primo minuto

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Carrarese, amichevole che si giocherà a momenti al Viola Park.

Mister Stefano Pioli varia nettamente l’undici iniziale rispetto al test di ieri sera, contro il Grosseto. In porta va De Gea, mentre la difesa a tre sarà composta da Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri. Sulle fasce ci vanno Dodô e Gosens, in mezzo al campo invece si piazzano Richardson e Fagioli. Davanti, in posizione più avanzata, Ndour e Fazzini supportano la punta Kean.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, P. Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Richardson, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. All.: Stefano Pioli.

Carrarese: in attesa.